Пожар в здании правительства Южной Осетии локализован

Думать над этим вопросом будут также представители "Росатома" и РАН Подробнее

Медведев поручил решить проблему дефицита воды в Крыму с привлечением Минобороны

8 августа 03:20

Иванов рассказал о переговорах с США перед конфликтом с Грузией в 2008 году