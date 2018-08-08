Пожар в здании правительства Южной Осетии локализован

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Пожарные расчеты МЧС Южной Осетии оперативно локализовали возгорание на первом этаже здания администрации президента республики и не допустили проникновения огня в основную часть комплекса правительственных объектов.
Как передает с места событий корреспондент "Интерфакса", в тушении пожара, охватившего 150 квадратных метров, было задействовано пять пожарных расчетов.
В Южной Осетии загорелось здание администрации президента https://t.co/M6OFSe8uze pic.twitter.com/vLf3SiuZg5— НТВ (@ntvru) 8 августа 2018 г.
По словам представителя МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.
На данный момент пожарные в основном справились с тушением огня. Как отметил собеседник агентства, пострадавших нет.