Экс-главу кузбасского главка МЧС оставили под арестом по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, обжаловавшей его арест, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда в четверг.

"Суд постановил оставить решение без изменения, арест продлен до 25 сентября, - сказал судья Евгений Колчанов.

В ходе судебного заседания адвокат бывшего руководителя ГУ МЧС Ирина Новикова настаивала, что арест для его подзащитного возможно заменить на более мягкую меру пресечения - к примеру, на домашний арест, так как "он перенес хирургическое вмешательство и ему необходимо время для восстановления". Однако суд не согласился с доводами защиты.

В ходе суда Мамонтов попросил время для того, чтобы ознакомиться с пятым томом дела, но судья ему отказал. Также он отметил, что в материалах дела содержатся ошибки, в том числе и орфографические, которые не были учтены предыдущим судом.

Как сообщалось, 3 августа суд отложил рассмотрение апелляции на арест Мамонтова в связи с тем, что тот находился в больнице, при этом диагноз обвиняемого не разглашался.

Всего в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" арестованы 11 обвиняемых. В их числе технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре. Также среди фигурантов дела четверо сотрудников МЧС: экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин.

В зависимости от степени участия каждого им предъявлены обвинения по следующим статьям УК РФ: 109 (причинение смерти по неосторожности), 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 (халатность) и 160 (растрата).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.