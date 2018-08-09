КПРФ в Иркутской области подала ходатайство о регистрации группы по референдуму

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Областной комитет КПРФ подал в Избирательную комиссию Иркутской области ходатайство о регистрации региональной подгруппы инициативной группы КПРФ по проведению референдума об изменении пенсионного возраста. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе избиркома в четверг.

"Ходатайство было подано вчера представителями обкома КПРФ и сейчас находится на рассмотрении. У нас есть 15 дней для подготовки заключения о соответствии предложенного вопроса законодательству и передачи его в ЦИК", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В обкоме КПРФ агентству уточнили, что учредительное собрание региональной подгруппы состоялось 7 августа текущего года, в ее состав вошли 114 человек.

"Иркутская подгруппа предлагает такую формулировку вопроса для референдума: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?", - сообщил представитель обкома.

Он отметил, что, на учредительном собрании присутствовали представители облизбиркома, фиксировавшие все на видеокамеру, и нотариус, который заверил список участников подгруппы.

ЦИК одобрил вопросы

Как ранее сообщалось, в среду Центризбирком РФ признал соответствующими законодательству вопросы, предложенные тремя инициативными группами для вынесения на всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста.

Так, ЦИК признал соответствующим требованиям закона "О референдуме" вопрос, предложенный инициативной группой кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Она предложила вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

ЦИК также одобрил вопрос Алтайской краевой региональной подгруппы инициативной группы (от партии КПРФ). Вопрос звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?"

Кроме того, ЦИК признал соответствующим законодательству вопрос инициативной группы Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Московской области, который сформулирован так: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

42 подгруппы

Сообщалось также, что подгруппы по проведению референдума должны быть созданы не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 млн подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тыс. подписей. Та группа, которая первой пройдет все необходимые процедуры и зарегистрируется, получит возможность провести референдум.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.