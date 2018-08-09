Слуцкий заявил о возможном применении закона о контрсанкциях против США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Москва может применить закон о контрсанкциях в ответ на меры, принимаемые Вашингтоном в связи с "делом Скрипалей".

"Что касается возможной реакции России, это традиционно прерогатива исполнительной власти. Уверен, что при таком развитии событий будет дан адекватный ответ. Со своей стороны законодатели сформировали для этого весь комплекс правовых мер, приняв в весеннюю сессию закон о контрсанкциях", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Так политик отреагировал на сообщения о готовности США ввести в действие новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.

"Намерение ввести санкции по делу Скрипалей без каких либо до сих пор предъявленных доказательств - очередное подтверждение оголтелой русофобской истерии", - сказал Слуцкий.

По его словам, такие меры косвенно подтверждают предположения некоторых экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем антироссийской провокации из-за инцидента в Солсбери.

Как сообщалось, США осенью планируют ввести второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей".