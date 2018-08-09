Три четверти россиян предсказали увеличение потока туристов в страну после ЧМ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Три четверти россиян считают, что проведение в России Чемпионата мира по футболу повлечет за собой увеличение численности иностранных туристов, приезжающих в РФ, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Так, 77 % респондентов в ходе опроса высказали мнение, что мундиаль положительно скажется на туристических потоках из-за рубежа.

Не ожидают существенного увеличения численности иностранных туристов 13% опрошенных.

Более трети россиян (34%) сообщили социологам, что иностранные болельщики вызывают у них симпатию, и почти такой же удельный вес (33%) приходится на респондентов, испытывающих интерес к иностранным болельщикам.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 16 июля среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.