Гособвинитель попросил три с половиной года колонии для экс-депутата Госдумы Бессонова

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Гособвинитель по делу экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в применении насилия к полицейским, заявил, что его вина полностью доказана, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

"Как у представителя стороны обвинения у меня нет сомнений, что господин Бессонов причастен к преступлению, в совершении которого он обвиняется. Его вина доказана полностью. Обвинение просит суд признать бывшего депутата Госдумы Бессонова виновным и назначить ему наказание сроком на три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал гособвинитель.

Он отметил, что митинг, в котором участвовал депутат, был незаконным, поскольку не был согласован и проводился в неположенном месте. При этом организаторы отказались прерывать мероприятие даже после уведомления полиции.

Бессонов обвиняется по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону В.Бессонов совместно с другими лицами организовал несогласованный с властями митинг численностью более 100 человек на площади перед резиденцией полпреда президента РФ в Южном федеральном округе. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали прекратить несанкционированное мероприятие. Бессонов и организаторы митинга ответили отказом.

После того как полицейские попытались самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование, Бессонов нанес им травмы и повредил форменную одежду.

Госдума дала согласие на представление Генпрокуратуры РФ о привлечении парламентария к уголовной ответственности и направлении его дела в суд.

Потерпевшими по делу являются бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Антон Грачев и сотрудник полиции Олег Мышенин.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону несколько раз переносил дату предварительного слушания по делу Бессонова после его неявок в суд. В итоге было принято решение о его заочном аресте, а сам Бессонов был объявлен в розыск.

Предварительные слушания состоялись 19 декабря 2017 года без его участия. 16 января 2018 года прошло первое судебное заседание. Судебное следствие по делу было окончено 8 августа.