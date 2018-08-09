В Астрахани возбудили дело из-за связывания детей пеленками в детсаду

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Руководители частного детского сада в Астрахани стали фигурантами уголовного дела после появления в соцсетях видео о связывании детей, сообщил "Интерфаксу" в четверг старший помощник руководителя управления СКР по региону Андрей Хегай.

По словам собеседника агентства, уголовное дело возбуждено по п.п. "а,б" ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Он отметил, что основанием для возбуждения дела стали видеозаписи, сделанные астраханкой, на которых отчетливо видно, что воспитанники частного детского сада в тихий час лежат в кроватях, туго связанные пеленками. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать.

"По версии следствия, индивидуальная предпринимательница, договорившись со своим супругом, организовала частный детский сад по улице 1-й Персиковой в Советском районе Астрахани. Не имея достаточного количества квалифицированного персонала - воспитателей, нянь и поваров - с декабря 2016 по август 2018 года руководство сада заключало с физлицами договоры на оказание услуг "няни", - сказал Хегай.

Он уточнил, что предпринимательница в договорах брала на себя обязательства оказывать такие услуги, как соблюдение режима дня, кормление ребенка, прогулка, сон, уход и присмотр. При этом плата за посещение садика составляла 3,5 тыс. рублей.

"Подозреваемые, понимая, что не могут в полной мере выполнить обязательства по договору, поскольку за малолетними воспитанниками требуется постоянный контроль, днем вместе связывали детей простынями по рукам и ногам", - добавил Хегай.

Он подчеркнул, что расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства управления СК России по Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в прокуратуру региона обратилась мать одного из воспитанников детского сада. На основании ее заявления ведомство начало проверку. В региональном министерстве образования также сообщили о проверке детского сада.

В детсаду агентству заявили, что размещенное в соцсетях видео - инсценировка и провокация конкурентов. Учреждение посещают порядка 30 детей.