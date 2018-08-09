Песков опроверг запрет полетов "Аэрофлота" в США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли запрет полетов авиакомпании "Аэрофлот" в США, заявил, что пока речь на данный момент не идет.

"Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что США планируют осенью ввести второй пакет санкций в отношении России, который может включать приостановку полетов "Аэрофлота" в Штаты.