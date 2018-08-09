Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ вызвал на допрос главного редактора "Центра управления расследованиями" Андрея Коняхина по делу о смерти трех российских журналистов в Центральноафриканской республике, сообщается на сайте "МБХ медиа".

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", который основал бизнесмен Михаил Ходорковский.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). 2 августа по делу была допрошена заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, организаторы поездки съемочной группы в ЦАР не уведомляли МИД РФ о нахождении журналистов в этой стране. По ее словам, погибшие оформили свой въезд в ЦАР как туристический.