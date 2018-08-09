Директор Московского центра Карнеги предрек "худшее" в отношениях России с США

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - России следует готовиться к худшему в отношениях с Соединенными Штатами и давать отпор, где это возможно, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"США выбрали санкции как оружие в гибридной войне с Россией. Это - не инструмент, в этом заключается сама политика. Россию ждут новые санкции в ближайшие годы, надо готовиться к худшему и давать отпор там, где это возможно. Интересные времена", - написал Тренин в твиттере в четверг.

Как стало известно в четверг, США планируют осенью ввести второй, "более болезненный" пакет санкций в отношении России в ответ на инцидент в Солсбери.