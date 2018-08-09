Задержан предполагаемый убийца журналиста нижегородской ГТРК

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в убийстве сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Дениса Суворова.

Региональное СУ СКР сообщает, что 28-летний подозреваемый был задержан в среду.

"По версии следствия, 22 июля в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении. "Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью", - добавляют в СКР.

Сотрудники СКР работают с задержанным, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

23 июля тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

ГТРК "Нижний Новгород" сообщала, что погибший журналист вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-портала "Вести. Нижний Новгород".

Коллеги погибшего сообщали в соцсетях, что ночью 22 июля Денис ушел от друзей домой, но там так и не появился. Впоследствии стало известно, что он погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).