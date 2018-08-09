Петербуржец получил пять лет колонии за подготовку теракта в Казанском соборе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге вынес приговор Евгению Ефимову, третьему из пяти фигурантов дела о планировавшемся теракте в Казанском соборе.

"Ефимова признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - огласил приговор судья Роман Кифоренко. Таким образом, суд полностью согласился с позицией обвинения.

По делам о планировавшемся в Казанском соборе теракте помимо Ефимова были арестованы четверо фигурантов: Шамиль Омаргаджиев, Алисхан Эсмурзиев, Фируз Калавуров и Антон Кобец. Им предъявили обвинение в том, что они не сообщили о теракте.

Омаргаджиев приговорен к лишению свободы сроком на два с половиной года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Эсмурзиев получил два года колонии со штрафом 50 тысяч рублей. Дело Калавурова слушает Смольнинский районный суд Петербурга. Кобец находится под следствием, 6 августа Выборгский районный суд города продлил ему арест.

В декабре 2017 года ФСБ сообщила о задержании семи членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавших совершение терактов в местах массового пребывания людей. Фигурантами уголовных дел стали пять человек. О предъявлении обвинения еще двоим из числа задержанных не сообщалось.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в г.Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "ИГ", планировавшей совершить 16 декабря с.г. резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений города, а также убийства граждан и подрывы СВУ в местах массового нахождения людей", - говорится в пресс-релизе от 15 декабря 2017 года на сайте петербургского УФСБ.

Руководство ячейкой осуществлялось главарями из-за рубежа посредством интернет-мессенджера Telegram, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, за полученную от ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Петербурга и других людных местах города, президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.