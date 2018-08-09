В России

Петербуржец получил пять лет колонии за подготовку теракта в Казанском соборе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге вынес приговор Евгению Ефимову, третьему из пяти фигурантов дела о планировавшемся теракте в Казанском соборе.

"Ефимова признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - огласил приговор судья Роман Кифоренко. Таким образом, суд полностью согласился с позицией обвинения.

По делам о планировавшемся в Казанском соборе теракте помимо Ефимова были арестованы четверо фигурантов: Шамиль Омаргаджиев, Алисхан Эсмурзиев, Фируз Калавуров и Антон Кобец. Им предъявили обвинение в том, что они не сообщили о теракте.

Омаргаджиев приговорен к лишению свободы сроком на два с половиной года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Эсмурзиев получил два года колонии со штрафом 50 тысяч рублей. Дело Калавурова слушает Смольнинский районный суд Петербурга. Кобец находится под следствием, 6 августа Выборгский районный суд города продлил ему арест.

В декабре 2017 года ФСБ сообщила о задержании семи членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", планировавших совершение терактов в местах массового пребывания людей. Фигурантами уголовных дел стали пять человек. О предъявлении обвинения еще двоим из числа задержанных не сообщалось.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в г.Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО "ИГ", планировавшей совершить 16 декабря с.г. резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений города, а также убийства граждан и подрывы СВУ в местах массового нахождения людей", - говорится в пресс-релизе от 15 декабря 2017 года на сайте петербургского УФСБ.

Руководство ячейкой осуществлялось главарями из-за рубежа посредством интернет-мессенджера Telegram, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, за полученную от ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Петербурга и других людных местах города, президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Санкт-Петербург, Казанский собор

Новости по теме

В России
Анонимность пользователей Telegram поставили под сомнениеАнонимность пользователей Telegram поставили под сомнение
Эксперты сообщили об уязвимости, которая позволяет идентифицировать пользователейПодробнее
 Главреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАРГлавреда проекта Ходорковского допросят по делу о гибели российских журналистов в ЦАР
Ранее уже была допрошена его заместительПодробнее
 В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"В Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"
О контрмерах пока говорить неверно, сказал Дмитрий ПесковПодробнее
 Члены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителей
Их признали виновными в убийстве 17 человекПодробнее
Уполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в КрымуУполномоченного РФ при ЕСПЧ попросили о помощи в переводе Сенцова в больницу в Крыму
Одним из вариантов может стать медцентр в СимферополеПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США"Ъ" сообщил о возможном ограничении импорта урана из России в США
Такое предложение предусмотрено в американском законопроекте об усилении санкций против РФПодробнее
 В России предложили снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧВ России предложили снять ограничения на въезд для иностранцев с ВИЧ
Документ прорабатывают эксперты нескольких ведомствПодробнее
 Рогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в ОмскРогозин назвал условия перевода производства Центра Хруничева из Москвы в Омск
По словам главы Роскосмоса, поддержка Центру не может быть увязана с изъятием земельных участковПодробнее
 Источник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отцаИсточник сообщил о недоказанности домогательств к сестрам Хачатурян со стороны отца
Следствие располагает только показаниями девушекПодробнее
 Авиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортахАвиакомпания "Победа" будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах
Перевозчик объяснил введение нового сбора подорожанием авиатопливаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 августа6 фото
08 августа
Фотохроника 8 августа
Взрыв в Болонье6 фото
06 августа
Взрыв в Болонье
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлены "банды GTA" получили пожизненные сроки за убийства водителейМоскваОбыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"В РоссииВ Кремле посчитали неприемлемыми новые возможные санкции США по "делу Скрипалей"ЭкономикаКурс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 годаВ миреСША осенью введут второй пакет санкций против РФ в ответ на "дело Скрипалей"В миреВ Белоруссии по "делу БелТА" задержали главреда информагентства БелаПАН

Футболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в Краснодаре

Футболиста Смолова на год лишили прав из-за ДТП в КраснодареВ начале августа он за рулем BMW врезался в дорожное ограждение Подробнее

Народная артистка России Дегтярева скончалась на 75-м году жизни

Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"

Обыски в "Открытой России" связали с "большим делом ЮКОСа"Срок следствия по этому делу был ранее продлен до начала сентября Подробнее

СК Белоруссии отпустил редактора tut.by, задержанную ранее по "делу БелТА"

Астронавты на МКС почти месяц борются с утечкой воды при помощи салфеток

Арабская коалиция назвала легитимными действия, приведшие к удару по автобусу с детьми в Йемене

Очевидцы сообщили о задымлении в административном здании в центре Москвы

Закрывший шестилетнюю девочку в багажнике машины мужчина оказался ее отцом

Британский музей вернет Ираку похищенные древние реликвии

Рабочие засыпали Безымянное озеро близ татарстанского села

Из-за шутки Джонсона о женщинах в никабах Консервативная партия проведет расследование

В Татарстане задержали бывшего соцработника после гибели приемного ребенка

Работа переправы в Крым остановилась из-за шквалистого ветра

Петербуржец получил пять лет колонии за подготовку теракта в Казанском соборе

Объем юаневых облигаций во владении иностранцев достиг рекорда в июле

В Грузии осужденный за подготовку убийства священник попросил президента о помиловании

Сергей Калинин перешел из СКА в ЦСКА

Американский импорт сжиженного газа в Европу за два года увеличился вдвое

В "Открытую Россию" пришли с обыском

Прокуратура потребовала закрыть детсад в Астрахани, где детей связывали пеленками

В Хабаровске сняли с рейса дебошира, пытавшегося влезть в кабину пилотов

Телеканал "МИР HD" сменил название и произвел ребрендинг

Анонимность пользователей Telegram поставили под сомнение

Анонимность пользователей Telegram поставили под сомнениеЭксперты сообщили об уязвимости, которая позволяет идентифицировать пользователей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru