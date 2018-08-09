В Татарстане задержали бывшего соцработника после гибели приемного ребенка

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали бывшего начальника отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района Татарстана, которая должным образом не контролировала приемную семью, где произошло убийство девятилетней девочки.

На сайте Следственного комитета РФ сообщается в четверг, что бывший соцработник задержана в рамках расследования уголовного дела по статье 293 УК РФ (Халатность) по факту "неосуществления должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье".

В сообщении отмечается, что женщина возглавляла районный отдел опеки и попечительства исполкома в 2013-2017 г.г. В настоящее время ведется допрос подозреваемой.

Ранее сообщалось об инциденте в деревне Горка Алексеевского района Татарстана, где приемный отец избил ребенка. За медицинской помощью семья не обратилась, пытались лечить ее самостоятельно. 4 августа девочка скончалась. На ее теле было обнаружено множество травм и ожогов. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Отмечалось, что девочка проживала в приемной многодетной семье с 2015 года, где помимо нее воспитывались еще пять детей в возрасте от семи до 18 лет, трое из которых находились под опекой и являлись родными братьями и сестрами погибшей.

Дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве "Григорьев", возглавляемом обвиняемым. В настоящее время они из семьи изъяты и помещены в социальный приют.

Приемный отец Роман Григорьев был задержан, ему предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Причастность к совершению преступления он признал частично.