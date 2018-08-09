Рабочие засыпали Безымянное озеро близ татарстанского села

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту работ в Лаишевском районе Татарстана, во время которых было засыпано озеро, сообщает республиканское СУ СКР в четверг.

"По версии следствия, с 2013 года по настоящее время неустановленные лица в ходе проведения земляных работ изменили природный ландшафт участков и засыпали водный объект "Безымянное озеро" на территории села Кзыл-Иль Егорьевского сельского поселения", - говорится в сообщении.

Между тем, озеро являлось частью дренажной системы, защищавшей поселение от разлива реки Меша в половодье, отмечает следственное управление.

Размеры засыпанного водоема в сообщении не уточняются.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).