Адвокат "Открытой России" заявил о завершении обыска в офисе организации

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Обыск в офисе "Открытой России" в Москве закончен, сообщил адвокат организации Олег Елисеев.

При этом он не смог уточнить, какие документы изымались в ходе следственных действий. "Что указано в протоколе, мы пока не знаем", - сказал адвокат.

Ранее в четверг менеджер правозащиты "Открытой России" Полина Немировская сообщила "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов пришли к московскому офису организации на улице 1905 года, предположительно, для проведения обыска.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко позже "Интерфаксу", что следователи приехали в московский офис организации "Открытая Россия" для проведения следственных действий в рамках "большого дела "ЮКОСа". При этом Петренко не уточнила каких-либо других подробностей происходящего.

Ранее стало известно, что Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО "НК ЮКОС" по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации, хищения акций и денежных средств компании, а также легализации доходов, полученных от реализации похищенного (часть 3 статьи 160, часть 3 статьи 174.1 УК РФ), в том числе в отношении лиц, объявленных в розыск.

1 марта информированный источник сообщал "Интерфаксу", что срок следствия был продлен до начала сентября.

В общей сложности "дело ЮКОСа" расследуется на протяжении 200 месяцев. Отсчет ведется с июня 2003 года, когда был задержан глава МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев - совладелец ЮКОСа. Спустя четыре месяца был арестован глава нефтяной компании Михаил Ходорковский.