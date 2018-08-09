Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу Свиридова по пенсионному референдуму

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Инициативная региональная подгруппа по проведению всероссийского референдума об изменении пенсионного законодательства, созданная кандидатом в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильей Свиридовым, зарегистрирована в четверг Мосгоризбиркомом, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На референдум предложено вынести один вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

"4 августа в МГИК поступили документы с ходатайством о регистрации инициативной подгруппы. 8 августа постановлением Центральной избирательной комиссии предложенный вопрос признан соответствующим федеральному конституционному закону "О референдуме", - сказала на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

При этом законодательство запрещает городской избирательной комиссии регистрировать несколько инициативных подгрупп референдума по вопросам, схожим по смыслу. Таким образом, другим инициативным подгруппам проведения пенсионного референдума, в том числе представителям КПРФ, в Москве в регистрации будет отказано.

Свиридов пригласил политические партии и общественность присоединиться к работе по референдуму.

"Наша инициативная группа не окрашена ни в какие цвета, нет никаких предвыборных, идеологических целей. Наша задача остановить пенсионную реформу . Мы готовы объединиться со всеми политическими партиями, со всеми объединениями, гражданами, активистами и политиками, которые против пенсионной реформы", - сказал руководитель инициативной группы.

В этот же день Центризбирком также признал соответствующими закону вопросы по пенсионному референдуму двух других инициативных подгрупп: Алтайской краевой региональной подгруппой инициативной группы от партии КПРФ ("Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?"); а также инициативной подгруппы из Московской области (Вопрос: "Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?").

По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, всего в региональные избирательные комиссии поступило 30 уведомлений из 19 регионов о проведении собраний инициативных групп.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.