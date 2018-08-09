Сенцов отказался прекращать голодовку и согласился на видеосъемку со стороны ОНК

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Говорила я с адвокатом Олега Дмитрием Динзе, который сказал, что ситуация очень плохая. По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу Лабытнанги, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление. Как сообщил Дмитрий Динзе, Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается", - написала Денисова в фейсбуке в четверг.

Ссылаясь на данные адвоката, омбудсмен указала, что Сенцов пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, "чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят". Его вес снизился до 70 кг.

Кроме того, по словам Денисовой, ей вновь позвонила российская коллега Татьяна Москалькова. "Рассказала, что после нашего разговора говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации, с Олегом все хорошо, состояние стабильное. К нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия", - передала украинский омбудсмен детали разговора.

По ее словам, Москалькова пояснила, что видеосъемка, на которой настаивала украинский омбудсмен в предыдущей беседе, "возможна только с согласия Олега".

"Впоследствии Татьяна Москалькова сообщила, что Олег дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - проинформировала Денисова.

В эфире телеканала "112 Украина" украинский омбудсмен, ссылаясь на разговор с Москальковой, сказала, что Сенцов "активный, когда приходит адвокат, он активно передвигался".

По ее словам, сейчас там находится общественная наблюдательная комиссия - независимая комиссия Ямало-Ненецкого округа, фотографию Сенцова "пообещали выслать".

Ранее в разговоре с российским омбудсменом Денисова настояла на фотографировании и видеозаписи разговора уполномоченного по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа РФ с Сенцовым.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в создании на территории Крыма террористического сообщества.

С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.