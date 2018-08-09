Основатель tut.by опроверг сообщение об освобождении редактора издания

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Основатель и владелец белорусского портала tut.by Юрий Зиссер опроверг собственную информацию о том, что Следственный комитет Белоруссии отпустил редактора Анну Калтыгину.

"Отпустили Анну Калтыгину. Дополнение: простите, информация не подтверждена", - написал Зиссер в фейсбуке.

Ранее в четверг из изолятора временного содержания была выпущена сотрудница сайта Галина Уласик. По информации издания, Уласик "отпустили в статусе подозреваемой, бумагу о неразглашении она не подписывала".

"Дело БелТА"

Во вторник, 7 августа, в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски. По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редактор tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

В среду обыски в редакциях СМИ и задержания журналистов продолжились. Информацию об этом подтвердил Следственный комитет. В частности, прошел обыск в редакции газеты "Культура" (редакционно-издательское учреждение "Культура и искусство"), офисе белорусского портала о недвижимости realt.by (ООО "РиэлтБай"), ООО "АйТиВи". Также были задержаны журналисты Алексей Жуков и Павел Быковский.

В четверг стало известно о задержании главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной.

В Евросоюзе, Совете Европы, ОБСЕ, а также в посольстве США в Белоруссии выразили озабоченность в связи с "делом БелТА".