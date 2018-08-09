Экс-глава ФСБ Ковалев усомнился в случайности запуска боевой ракеты над Эстонией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - У Москвы есть серьезные основания сомневаться в том, что пуск испанским самолетом боевой ракеты над Балтией был незапланированным, считает экс-глава ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.

"Так ли уж случаен несанкционированный пуск "управляемой" ракеты чуть ли не сразу после оглашения американского законопроекта группой мракобесов-сенаторов, предлагающих усилить экономические, политические и дипломатические санкции против России?" - заявил "Интерфаксу" в четверг Ковалев.

Он напомнил, что в Акте "О защите американской безопасности от кремлевской агрессии" звучат настойчивые призывы об ускорении передачи "избыточных вооружений странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых стран НАТО от российской военной техники".

"Понятна суета и законодательный лоббизм транснациональных компаний по продаже военной техники и боеприпасов: ВПК России вытесняет их с глобального рынка выгодными предложениями высокоточного оружия", - сказал Ковалев. Потому, добавил он, "и представить страшно, насколько возрастет число инцидентов с непроизвольными пусками ракет, не только класса "воздух-воздух", артиллерийскими выстрелами и т.п., но вооружениями более мощными по убойной силе, включая образцы оружия массового поражения - если американскому законопроекту предоставят карт-бланш".

По словам Ковалева, "если бы ракета ушла в сторону России, это могло быть расценено как нападение со стороны НАТО со всеми вытекающими отсюда последствиями". Как считает политик, пребывание на территории Эстонии, а также ряда других государств, войск НАТО представляет угрозу для самих этих стран.

Истребитель ВВС Испании Eurifighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, в минувший вторник во время тренировочного полета "по ошибке" выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до ста километров. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные сразу не исключили, что она могла упасть на землю.