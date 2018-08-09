ФАС сообщила о задержании бывшего главы Минстроя Астраханской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ушедший с поста министра строительства и ЖКХ Астраханской области Василий Корнильев задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщает в четверг пресс-служба ФАС.

"Накануне в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата), задержан министр строительства и ЖКХ Астраханской области", - говорится в сообщении.

Антимонопольное дело возбуждено 26 января по признакам заключения и реализации антиконкурентных соглашений при проведении аукционов в рамках государственной программы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области" на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог. Нарушения выявлены на четырех торгах с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644 млн 753 тыс. 827 рублей.

9 августа комиссия ФАС России приняла заключение об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО ПКФ "Астрастрой", ООО ПКФ "Жилстройтранс",ООО "Автодорпроект", ГКУ АО "Управление по капитальному строительству Астраханской области" и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Их действия, в зависимости от роли, квалифицированы по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (картель), п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции (соглашение заказчика и участников торгов) и ст. 16 Закона о защите конкуренции (ограничение конкуренции органами власти).

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники силовых ведомств проводят обыск в министерстве строительства и ЖКХ Астраханской области.

По данным пресс-службы губернатора, 8 августа глава Астраханской области Александр Жилкин принял отставку министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Корнильева. Исполнять обязанности министра временно будет его заместитель Алексей Бровин. Корнильев руководил министерством с ноября 2016 года.