Москалькова получила свежие фотографии Сенцова и копию его письма

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила сделанные в четверг фотографии осужденного в России режиссера Олега Сенцова, сообщил ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.

"Татьяна Москалькова сообщила, что получила фотографии Олега Сенцова, сделанные 9 августа с его личного согласия", - сказал Зловедов "Интерфаксу".

На фотографиях, копии которого имеются в распоряжении агентства, Сенцов, одетый в тюремную форму черного цвета, стоит рядом с кроватью у окна в двухместной палате. На фотографиях стоит дата 09.08.2018.

Уполномоченный также сообщила, что получила от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой фотокопию рукописного письма Сенцова, в котором тот объясняет свой отказ от направления в больницу. "Мне вряд ли разрешат перевод в Севастополь. А если и разрешат, то не факт, что там будет лучше", - в частности, говорится в письме, которое цитируют в пресс-службе Москальковой.

"Поскольку при посещении Олега Сенцова Татьяной Москальковой и уполномоченным по правам человека в ЯНАО Анатолием Саком он говорил, что удовлетворен условиями содержания в колонии, отношением сотрудников и врачей в ИК, а также качеством оказываемой ему медицинской помощи, можно утверждать, что эта фраза свидетельствует о его удовлетворении условиями содержания и медицинской помощи в ИК", - отметил Зловедов.

Москалькова сообщила, что получит самое актуальное заключение о состоянии здоровья Сенцова в ближайшее время.

Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что ее брат находится в катастрофическом состоянии.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, отбывающих наказание в РФ.