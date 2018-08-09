Бывшего вице-мэра Тамбова арестовали по подозрению в превышении полномочий

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Тамбова арестовал бывшего заместителя мэра города Юрия Дубовика, сообщается на сайте суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов УМВД по Тамбовской области.

В свою очередь пресс-служба главка МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на бывшего генерального директора муниципального унитарного предприятия.

"Следствие установило, что в декабре 2015 года подозреваемый, занимая должность генерального директора, превысил свои должностные полномочия путем заключения договора на оказание юридических услуг на сумму 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Дубовик стал заместителем главы администрации города Тамбова, курирующим сферу ЖКХ, в июне 2016 года. В мае прошлого года он ушел в отставку. До этого он занимал посты замруководителя муниципального унитарного предприятия "Тамбовинвестсервис" и гендиректора "Тамбовской теплоэнергетической компании".