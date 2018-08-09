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В Минюсте РФ пока не получали ходатайство о переводе Сенцова в крымскую больницу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Обращение к замглавы Минюста Михаилу Гальперину от адвоката осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова с просьбой перевести его из колонии в крымскую больницу пока не поступало в министерство, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В официальном порядке указанный документ в Минюст России не поступал", - говорится в ответе пресс-службы на запрос "Интерфакса".

Ранее в четверг руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что адвокат Сенцова Наталья Добрева попросила замминистра юстиции - уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина содействовать переводу Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму в связи с осложнениями его здоровья из-за проводимой несколько месяцев голодовки.

"В письме адвоката (Гальперину - ИФ) в качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Отмечается, что медцентр выбран, поскольку он оснащен всем необходимым, и Сенцову там будет обеспечен необходимый уход. Также в Симферополе находится врач, имеющий доступ к истории болезни Сенцова", - сообщил Чиков.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, отбывающих наказание в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Со своей стороны ФСИН сообщает, что угрозы жизни заключенного нет.

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Теги: Минюст РФ, Олег Сенцов

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