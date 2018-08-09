Паромная переправа в Крыму возобновила работу после простоя

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Движение паромов в Керченском проливе восстановлено в четверг поздно вечером после девяти часов простоя из-за сильного ветра, сообщила компания-оператор переправы "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена, осуществляется по фактической погоде", - говорится в информации структуры.

Ранее в четверг, около 14:20 по московскому времени, оператор сообщил о временной приостановке работы паромов.

Керченская переправа и аэропорт "Симферополь" до запуска движения легковых автомобилей и автобусов по автодорожной части Крымского моста в середине мая 2018 года были основными транспортными артериями между полуостровом Крым и остальной частью России. Теперь паромы перевозят в основном лишь фуры. Грузовики по мосту поедут в октябре.