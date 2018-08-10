Российские истребители 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 27 иностранных летательных аппаратов, сообщил в пятницу официальный печатный орган Вооруженных Сил РФ газета "Красная звезда".
Согласно еженедельной инфографике газеты, истребители дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) за неделю 14 раз поднимались в воздух с целью недопущения нарушения государственной границы РФ.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечается в публикации.