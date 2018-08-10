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В Госдуму внесли инициативу об усилении наказания за нарушения при прохождении ТО машин

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых предлагается ввести административную и уголовную ответственность за нарушение требований при прохождении технических осмотров транспортных средств, сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Неделю назад премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что "подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых "серых" диагностических карт состояния автомобиля. По сути, они никакие не "серые" - это просто фальшивки. Зачастую их выдают компании, которые вообще ничем не занимаются, ничего не осматривают".

Он отметил, что предлагается откорректировать нормы закона о техосмотре транспортных средств, внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс.

Медведев сказал, что процедура техосмотра будет фиксироваться на фото и видео, а диагностическая карта будет оформляться как полноценный электронный документ с электронной подписью. Кроме того, вводится перечень новых требований к месту, где проводятся техосмотры.

"За правонарушения при проведении техосмотра все участники дорожного движения - и водители, и эксперты, и компании-операторы - будут нести административную или уголовную ответственность", - сказал Медведев.

По его словам, кроме того, для водителей, которые управляют автомобилем без нормально оформленной диагностической карты, вырастет размер штрафа. Технический эксперт, "если он что-то противоправное сделает, выдает (диагностическую карту) без должных оснований или с нарушениями, будет дисквалифицирован".

Операторы будут нести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра, а за проведение техосмотра без аккредитации оператор будет нести уголовную ответственность.

Как добавил Медведев, контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД.

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Теги: Госдума

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