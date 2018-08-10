Самолет совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за неубранного шасси

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Самолет ЯК-42, у которого отказало шасси, совершил вынужденную посадку в челябинском аэропорту вечером в четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По каким-то причинам у воздушного судна при взлете не сложилось шасси, экипаж принял решение вернуться обратно", - сказал сотрудник пресс-службе.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме.

"Пассажиров на борту не было, только четыре члена экипажа", - уточнил собеседник агентства.