Успенская церковь XVIII века загорелась в Карелии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Объект культурного наследия федерального значения Церковь успения пресвятой Богородицы горит в Кондопоге (Карелия), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС в пятницу.
"На месте происшествия работает несколько пожарных частей городского и республиканского значения", - отметил собеседник агентства.
О площади пожара пока не сообщается.
Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, построена в 1774 году. Храм расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера.