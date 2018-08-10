В России

Успенская церковь XVIII века загорелась в Карелии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Объект культурного наследия федерального значения Церковь успения пресвятой Богородицы горит в Кондопоге (Карелия), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС в пятницу.

"На месте происшествия работает несколько пожарных частей городского и республиканского значения", - отметил собеседник агентства.

О площади пожара пока не сообщается.

Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, построена в 1774 году. Храм расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера.

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Теги: Карелия
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