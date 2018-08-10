Восьмилетний мальчик пропал в Приморье

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Обстоятельства исчезновения восьмилетнего ребенка в Приморье будут устанавливаться в рамках уголовного дела.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщило в пятницу Следственное управление СКР по региону.

По данным пресс-службы УМВД региона, ребенок вечером ушел из дома в приморском селе Рощино и пропал.

Следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе не исключают несчастный случай, который мог произойти с ребенком.

В рамках уголовного дела допрашиваются местные жители, проводится осмотр места происшествия. Мальчика ищут сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.