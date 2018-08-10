В России

"Саратовские авиалинии" вернули пассажирам почти половину долга за билеты

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Саратовские авиалинии", прекратившие деятельность в мае этого года, вернули пассажирам почти половину долга за купленные билеты, следует из сообщения компании.

Общая задолженность перевозчика перед пассажирами составляла 451 млн рублей, на 10 августа долг снизился до 236 млн рублей, говорится в сообщении. Таким образом, компания выплатила 215 млн рублей, или 48% от первоначальной задолженности.

Ранее сообщалось, что до конца года компания продала 70 тысяч билетов.

"Фактически компания выплачивает по 4 млн рублей ежедневно. Для обеспечения таких результатов была создана специальная группа в составе десяти человек. Были привлечены по договорам сотрудники предприятия, которые были сокращены ранее, после аннулирования сертификата деятельности авиакомпании", - сообщает перевозчик.

По результатам внеплановых проверок Росавиации, организованных после катастрофы 11 февраля с самолетом "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика. Авиакомпания также владеет аэропортом Саратова. Оба актива принадлежат предпринимателю Аркадию Евстафьеву.

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Теги: Саратовские авиалинии

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