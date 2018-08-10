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На московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городок

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что банкротство Центра не планируется

На московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городок
Фото: ТАСС, Владимир Астапкович

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует сохранить производство на московской площадке Центра имени Хруничева, на его территории будет создан консолидированный инженерно-конструкторский центр, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"С правительством Москвы в сентябре мы проведем большое совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос о сохранении территории московского завода Центра Хруничева. Здесь будет новый Звездный городок", - сказал Рогозин.

По его словам, сюда предлагается перевести конструкторские коллективы предприятий Роскосмоса в Москве - "это порядка 35 тысяч человек", сказал Рогозин.

По словам Рогозина, на территории московского завода Центра Хруничева будет создан космический производственно-образовательный кластер. "Эта территория будет рассматриваться для создания инженерного центра, здесь же появится магистратура, космический факультет. Средства для освоения этой территории будут взыскиваться "Роскосмосом", - сказал Рогозин.

При этом в реконструкции территории для создания такого центра будут участвовать столичные власти. Планируется привлечь архитекторов, чтобы они спроектировали современные сооружения. Глава "Роскосмоса" не исключил, что могут привлекаться и коммерческие банки. Он также анонсировал повышение зарплаты сотрудникам Центра Хруничева. "Пока зарплаты неудовлетворительные", - сказал он.

Банкротство не предполагается

Рогозин отметил, что "Роскосмос" не планирует банкротство Центра имени Хруничева. "О банкротстве и речи быть не может. Принципиальная позиция президента - производство сохранить, землю московского завода для погашения задолженности не использовать", - сказал Рогозин.

В "Роскосмосе" рассчитывают, что государство поможет с реструктуризацией долгов предприятия. "Исходя из решения президента, мы рассчитываем, что средства на погашение задолженностей по кредитам может выделить государство", - сказал он. По словам Рогозина, план реструктуризации должен быть принят в текущем бюджетном периоде. "Мы исходим из того, что надо принимать в текущем бюджетном процессе. Платятся проценты и они не маленькие", - сказал он.

При этом форма погашения задолженности будет определена позднее. "Будет ли то какая-либо форма господдержки, либо облигации, либо еще что-то, определится позднее", - сказал он.

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Теги: Дмитрий Рогозин, Центр имени Хруничева

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