В Астрахани задержали ревнивого пенсионера, сломавшего шею любовнице

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пожилой цветочник из Ахтубинска подозревается в убийстве женщины, чье обгоревшее тело было найдено 3 августа в степи, в пяти километрах от города. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай в пятницу.

"По версии следствия, 1 августа подозреваемый приехал к женщине, с которой состоял в близких отношениях. Он пригласил ее прокатиться в его машине, она согласилась. Мужчина вывез подругу в степь, где из ревности ее убил. В машине он сломал ей шею", - сказал Хегай.

Представитель следственного управления уточнил, что затем мужчина облил тело мертвой подруги бензином, который приготовил заранее, и сжег. Тело жертвы ревнивца нашли пастухи.

По словам собеседника агентства, благодаря профессионализму сотрудников следственного управления СК России и МВД России по области личность подозреваемого в убийстве была быстро установлена.

"Наш подозреваемый - пенсионер из города Ахтубинска 1952 года рождения. Он имеет прекрасные характеристики, мужчина женат и вполне благополучен. Занимается цветочным бизнесом", - добавил Хегай.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.