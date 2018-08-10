Обвиняемого в убийстве журналиста нижегородской ГТРК арестовали

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Новгороде арестовал обвиняемого в убийстве сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Дениса Суворова.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Обвиняемый арестован до 23 сентября. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального СУ СКР в пятницу.

Ранее сообщалось, что 23 июля тело 27-летнего сотрудника телерадиокомпании "Нижний Новгород" Суворова с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Казанской набережной Нижнего Новгорода.

Коллеги погибшего сообщали в соцсетях, что ночью 22 июля Денис ушел от друзей домой, но там так и не появился. Впоследствии стало известно, что он погиб.

СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

9 августа был задержан 28-летний подозреваемый в убийстве. По версии следствия, утром 22 июля он беспричинно ударил журналиста кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления.

Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

По информации ГТРК "Нижний Новгород", погибший журналист вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", был редактором интернет-ресурса"Вести. Нижний Новгород".