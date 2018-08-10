Сторонник ИГ осужден на 23 года за нападение с ножом на двух полицейских в Самаре

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд в Самаре вынес приговор Атхамхону Ахмедову, который агитировал местных мусульман вступить в террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ), а также ранил ножом двух полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР в пятницу.

Уроженец одной из стран ближнего зарубежья Ахмедов приговорен к 23 годам заключения: первые пять лет ему предстоит провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, говорится в пресс-релизе.

Подсудимый проживал на территории Самарской области нелегально и, по версии следствия, в 2017 году вел в Самаре активную работу по вербовке исповедующих ислам жителей в ряды ИГИЛ, а также призывал в интернете к террористической деятельности.

В августе того же года в доме на улице Демократической в Самаре Ахмедов набросился с ножом на двух оперуполномоченных регионального Центра по противодействию экстремизму МВД РФ и, пытаясь убить их, ранил каждого в грудь.

Сотрудники полиции остались в живых, благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи, отмечается в сообщении.