Греческим дипломатам, высланным Москвой, предписали покинуть Россию до субботы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Греческие дипломаты, затронутые контрмерами против Афин, должны покинуть страну до субботы, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в Москве.

"Да, это действительно так. Они должны вернуться на родину до субботы", - сказал собеседник агентства.

В понедельник МИД РФ вручил ноту протеста послу Греции из-за недружественных действий против российских дипломатов и граждан.

"6 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле сего года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все обвинения и заявила о введении ответных мер.