Экс-главе УСБ СКР Максименко предъявили новое обвинение в получении взятки

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывшему начальнику Управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко предъявлено новое обвинение в получении взятки за содействие смягчению уголовного преследования помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову.

"Согласно фабуле дела, Максименко, (руководитель главного следственного управления по Москве Александр) Дрыманов, (бывший первый замглавы Дрыманова Денис) Никандров и (экс-руководитель Следственного управления по ЦАО Александр) Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение, полученное при посредничестве (предпринимателя Дмитрия) Смычковского, предприняли меры к решению вопроса по освобождению Кочуйкова из-под стражи путем переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство", - сообщил "Интерфаксу" прокурор Игорь Потапов после прений сторон по уголовному делу Никандрова.

По его словам, указанные лица действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", предъявлено ли Максименко обвинение по этому эпизоду, Потапов сказал: "Да, конечно".

Ранее экс-глава УСБ СКР был осужден на 13 лет колонии строгого режима за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру также за действия в пользу Кочуйкова.

В пятницу гособвинение предложило приговорить Никандрова, обвиняемого в получении одной особо крупной взятки (часть 6 статьи 290) - при посредничестве Смычковского - к 5,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 65 млн рублей, то есть в размере однократной суммы вменяемой ему взятки.

Крамаренко был арестован по коррупционному делу в отношении офицеров СКР в декабре 2017 года, Дрыманов - в июле 2018 года. Оба вину не признают.