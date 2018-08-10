Пассажирка рейса Москва - Симферополь умерла во время полета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата после того, как самолет рейса Москва - Симферополь совершил в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) вынужденную посадку из-за смерти пассажирки, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

"По версии следствия, около 2:45 по московскому времени самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Платов" из-за смерти 53-летней пассажирки. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт", - говорится в сообщении.

Уже проведен осмотр места происшествия и тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.