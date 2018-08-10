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В Томской области под обломками рухнувшего здания погиб подросток

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Одноэтажное кирпичное здание обрушилось на территории автотранспортного предприятия в городе Колпашево Томской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области в пятницу.

"В результате обрушения конструкций под завалами оказался подросток 2003 года рождения. Для извлечения тела погибшего на месте работают пожарные Колпашевского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в пресс-релизе.

В момент обрушения на территории находились три человека.

По данным местного телевидения, подростки занимались разбором заброшенного строения. В какой-то момент обрушилась часть кровли, под которой находились два человека: один успел выбежать на улицу, а на второго упала металлическая балка.

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