Вице-мэр Оренбурга арестован по обвинению во взяточничестве

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадию Борисову, сообщает региональное СУ СКР.

С ходатайством об аресте обвиняемого выступил следователь.

Представитель райсуда уточнил агентству "Интерфакс", что Борисов арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что Борисов обвиняется по часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, днем 8 августа он получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму 2 млн рублей за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Чиновник был задержан с поличным после получения взятки.