Сенцов заявил общественникам, что не нуждается в переводе в гражданскую клинику

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в середине мая голодовку в ямальской колонии, заявил посетившим его общественникам, что не нуждается в переводе в гражданскую клинику и не считает себя больным, сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В сообщении пресс-бюро, поступившем в пятницу в "Интерфакс", отмечается, что правозащитники спросили Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. "В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает", - говорится в пресс-релизе.

По данным УФСИН, колонию посетили члены ОНК по Ямало-Ненецкому автономному округу Парасковья Филант и Богдан Василюк.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, отбывающих наказание в РФ "по политическим мотивам". Родственники Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Со своей стороны ФСИН сообщает, что угрозы жизни заключенного нет.