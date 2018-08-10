Винодел из французской Страны Басков заменил погреб океаном

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Во французской Стране Басков наладили производство игристых вин с использованием океанской среды, сообщает бельгийское специализированное издание Essentielle VINO!

Винодел Эмманюэль Пуармер запатентовал уникальный способ частичной и полной ферментации вина под водой.

"В 2001 году, работая в Аргентине, я обнаружил, что все требуемые физические параметры для вторичной ферментации игристого вина в чане естественным образом представлены в морской среде", - сообщил Пуармер.

В 2008 году он приступил к реализации своего проекта ферментации в резервуарах, погруженных на 15-метровую глубину в бухте французского атлантического курорта Сен-Жан-де-Люз, вина Egiategia ("истинность" с баскского языка).

При этом роль чанов играют специальные резервуары-буи, затапливаемые в воду на два-три месяца, океан выполняет работу погреба.

Как утверждают в Essentielle VINO!, изобретенный французом метод позволяет придать вину ароматы, которые невозможно получить другими способами. Сегодня частично по этому методу производят белое, розовое и красное вина Egiategia. И только одно жемчужное (полуигристое) Artha полностью проходит процесс ферментации в океане.