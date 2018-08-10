Ставропольский волонтер штаба Навального уехал в США после побоев и угроз

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Волонтер штаба оппозиционера Алексея Навального в Ставрополе Алексей Мужецкий, который был избит в марте, получил политическое убежище в США и эмигрировал туда вместе с семьей, сообщает Международная правозащитная группа "Агора".

"Адвокат Виталий Зубенко, представляющий интересы Мужецкого в России, 10 августа сообщил в международную правозащитную группу "Агора", что его подзащитный и семья эмигрировали в США и получили политическое убежище", - говорится в сообщении.

По данным правозащитной группы, волонтер штаба Навального Мужецкий был наблюдателем на выборах президента РФ в Ставрополе (18 марта 2018 года - ИФ) на одном из избирательных участков и зафиксировал там ряд нарушений.

"24 марта 2018 года, когда Мужецкий шел на спортплощадку, его задержали неизвестные в масках и в черной форме, которые выбежали из УАЗ "Патриот" и представились сотрудниками ФСБ. В наручниках его вывезли в лесополосу, где избили и пообещали "оторвать голову, если не успокоится", - говорится в сообщении. В пресс-релизе отмечено, что "нападавшие также угрожали детям" Мужецкого.