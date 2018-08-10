В России

Признаки хищения более чем 4,2 млрд рублей нашли в якутском банке "Таатта"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Временная администрация при проверке в банке "Таатта" (Якутия) выявила признаки хищения более чем 4,2 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Должностными лицами банка ("Таатта" - ИФ) осуществлены операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей в размере более 4,2 млрд рублей", - отмечается в сообщении. Информация о признаках хищения направлена Центробанком в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию у банка "Таатта" 5 июля 2018 года. ЦБ РФ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк России 24 июля подал в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) иск о признании банка "Таатта" банкротом. Временная администрация по управлению банком "Таатта" выявила существенные нарушения бывшим руководством и работниками кредитной организации в учете вкладов, оформленных в московском офисе незадолго до отзыва у банка лицензии.

Было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере из кассы московского филиала банка.

"Таатта" по итогам первого квартала 2018 года занял 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Признаки хищения более чем 4,2 млрд рублей нашли в якутском банке "Таатта"

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