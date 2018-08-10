Москвича спасли из ледовой трещины на Эльбрусе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спасатели спускают с Эльбруса извлеченного из ледовой трещины туриста из Москвы, сообщил агентству "Интерфакс" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в пятницу.

"Спасенный жалуется на боль в спине, его спускают, никаких точных данных о его травмах нет, врачи его еще не осматривали", - сказал дежурный. Он отметил, что информация о втором упавшем в трещину пока не подтверждается.

"Предположительно, турист заблудился в тумане и упал в трещину один. Полная ясность будет, когда он напишет объяснительную", - отметил оперативный дежурный.

Ранее сообщалось, что турист и водитель снегохода попали в трещину на леднике на Эльбрусе на высоте около 4200 метров над уровнем моря, отмечалось, что они оба живы.

Турист был зарегистрирован в группе из 12 человек.

На сайте ГУ МЧС России по КБР сообщается, что на место происшествия вышли 10 спасателей.