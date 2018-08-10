Отправленного в отставку главу астраханского минстроя арестовали по делу о растрате

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал арест бывшего зампреда правительства Астраханской области, министра строительства и ЖКХ региона Василия Корнильева, обвиняемого в растрате в особо крупном размере.

"По ходатайству следователя в отношении Корнильева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 октября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Министр был задержан накануне в рамках уголовного дела о сговорах на аукционах госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области".

8 августа глава Астраханской области Александр Жилкин принял отставку Корнильева, исполнять обязанности министра временно будет его заместитель Алексей Бровин.

Корнильев руководил министерством с ноября 2016 года.