Посольство РФ обратило внимание на "антироссийское" заявления британского министра обороны

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Посольство России в Лондоне считает воинственной риторику министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, заявившего о готовности Великобритании к применению силы в различных районах мира.

"Поражены необычно воинственной риторикой Уильямсона, хвастающегося "готовностью, волей и возможностями" Великобритании по применению силы по всему миру. Особенно впечатляюще прозвучал его тезис о намерении Лондона "изменить баланс своего глобального позиционирования, чтобы быть готовым вести боевые действия на европейском континенте, на Ближнем и Дальнем Востоке", - говорится в сообщении диппредставительства.

В сообщении отметили, что "подобная риторика со стороны высокопоставленного британского чиновника проливает свет на истинные мотивы форсированного увеличения расходов стран НАТО, которые, по здешним оценкам, достигнут в 2018 году 1 трлн 36 млрд долларов". "Столь безответственное бряцание оружием британским министром обороны выглядит дико в глазах международного общественного мнения и не может не вызывать сожаления", - заявили в посольстве.

Там напомнили, что во время выступления в "Атлантическом совете" в ходе визита в США 7 августа Уильямсон обвинил Россию в "агрессии, использовании тайных операций, кибероружия, политических диверсиях и милитаризме".