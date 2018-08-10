Cпасенный на Эльбрусе москвич отказался от госпитализации

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Спасательные работы на Эльбрусе в связи с падением туриста в трещину на леднике завершены, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в пятницу.

"Упавшего в трещину москвича спустили на поляну Азау", - сказал Беров. Он также уточнил, что от госпитализации пострадавший отказался.

Как сообщалось, один из 12 участников зарегистрированной в МЧС группы из Москвы заблудился в тумане и упал в трещину на леднике на Эльбрусе на высоте около 4200 метров над уровнем моря. Спасатели извлекли его и эвакуировали вниз.

В спасательных работах участвовали 10 спасателей ЭВПСО, использовались две единицы техники.