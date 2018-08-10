В посольстве США в РФ призвали освободить Сенцова

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве заявили в пятницу, что обеспокоены состоянием украинского режиссера Олега Сенцова и призывают российскую сторону вернуть ему свободу.

"Мы по-прежнему всерьез обеспокоены ухудшением состояния здоровья Олега Сенцова в тюрьме. Мы призываем Россию освободить из гуманитарных соображений Сенцова и других украинских заключенных", - отмечается в сообщении посольства в Twitter.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

С 14 мая 2018 года О.Сенцов держит голодовку, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ "по политическим мотивам". Родственники О.Сенцова заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Со своей стороны ФСИН сообщает, что угрозы жизни заключенного нет.