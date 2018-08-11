Подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков задержали в Томске

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два жителя Томска, которые сбывали синтетические наркотики, стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба областного УМВД. Задержанным вменяется ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), говорится в сообщении.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы в результате оперативно-розыскных мероприятий.

По информации пресс-службы, наркотики распространялись с использованием тайников-закладок, а расчеты за их приобретение производились через одну из электронных платежных систем, что исключало контакт продавца и покупателя.

Сотрудниками полиции была задокументирована преступная деятельность подозреваемых. Ими оказались ранее несудимые жители города Новосибирска. В результате проведения досмотра у них обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства общей массой более 550 грамм и более 0,5 грамм кокаина.

В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.