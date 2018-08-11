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Альпинист из Австрии умер на Эльбрусе от остановки сердца

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Спасатели транспортируют с Эльбруса австрийского альпиниста, умершего во время восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"В 05:20 поступила предварительная информация о том, что на Эльбрусе в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров над уровнем моря, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из 4 человек у одного из членов группы произошла остановка сердца", - говорится в сообщении.

На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Оперативный дежурный ЭВПСО сообщил агентству "Интерфакс", что спасатели встретились с группой и уже спускают тело умершего альпиниста.

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Теги: Россия, Кабардино-Балкария

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